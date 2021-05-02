Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor maçından notlar

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig´de düşme hattında son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, kaderinin belli olacağı 39´uncu hafta karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor´u konuk ederken maça önemli eksiklerle çıktı. Denizlispor´da sakatlıkları bulunan Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Ayman Ben Mohamed ve Oğuz Yılmaz maç kadrosunda yer almadı. Sarı kart cezalısı Radoslaw Murawski de bu karşılaşmada forma giyemedi.

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, geçen hafta 6-3 kaybettikleri Hes Kablı Kayserispor maçının kadrosundan 4 değişiklik yaptı. Sakatlığını atlatan Mustafa Yumlu formasına tekrar kavuştu. Tandoğan, Dossevi´nin yerine Ali Yavuz, Murawski´nin yerine Diskerud, Muhammet´in yerine de Özer´e şans verdi. Geçtiğimiz sezon Denizlispor´u çalıştıran Bülent Uygun, bu karşılaşmada rakip takımın teknik direktörü olarak sahaya çıktı.

DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-05-02 16:12:44



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