Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 39. haftasında Denizlispor sahasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlik ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Leismann’ın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Rodellaga, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. Rodellaga’nın vuruşu yan ağlarda kaldı.

25. dakikada orta sahada topla buluşan Ali Yavuz, rakip ceza alanına kadar topu sürerek ilerledi. Ali'nin ceza sahası önünden çektiği şut direğe çarparak auta çıktı.

34. dakikada Ali Yavuz’un ceza sahasından yaptığı ortada kale ağzında Sakıb’ın vuruşu auta çıktı.

45. dakikada Rodellaga'nın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Hasan’ın kafa vuruşunu kaleci Gökhan güçlükle kurtardı.





Stat: Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx

Denizlispor: Abdülkadir xx, Sakıb xxx, Mustafa xx, Leismann xxx, Özer xx, Bakalorz xx, Diskerud xx, Sagal xx, Hasan xx, Ali Yavuz xx, Rodallega xx

Yedekler: Ali Eren, Muhammet Ö., Dossevi, Ertuğrul, Özgür, Recep, Tusha, Sacko, Mesanovic

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, İsmail xx, Talbi xx, Emir xx, Morozyuk xx, Donsah x (Tunay dk. 29 xx), Abdullah xx, Andrade xx, Sabo xx, Samudio xx, Remy xx

Yedekler: Tarık, Selim, Melnjak, Meriah, Alberk, Michalak, Mithat, Skoda, Soderlund

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Sarı kartlar: Leismann (Denizlispor), Andrade (Rizespor)

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