Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor maçının ardından



Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)Süper Lig'in 39'uncu haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, bitime 3 hafta kala küme düştü. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında konuştu. Denizlispor´un ligden düştüğü için üzüntülü olduğunu belirten Uygun, takımın geçen sezon kümede kalmasına yardımcı olduğunu ve sonra ayrıldığını hatırlattı.

BÜLENT UYGUN: CENAZE EVİNDE DÜĞÜN OLMAZ

Ligde kalmayı başardıklarını ifade eden Uygun, "Cenaze evinde düğün olmaz. Evet belki biz kümede kaldık. Sezon başında baktığımızda Rizespor´un daha çok düştüğüne inanılıyordu. Denizlispor´un kurtarma ümidi vardı. Biz gerek antrenman yönüyle gerek bir psikolog gibi gerekse taktik ve sistemlerimizle üstesinden gelerek, bu yürekli futbolcu kardeşlerimle beraber başardık" dedi.

"KÜMEDE KALMA İŞİNİ BAŞARMIŞ OLDUK"

Futbolcularını başarısından dolayı tebrik eden Uygun, "Başta başkanımız Hasan Kartal olmak üzere yönetim kurulumuz, hep birlikte taraftarımız bir ruh olduk, birlik olduk ve dua yaptık. Ligde de kenetlendik ve bugün itibariyle 45 puan alarak büyük bir çoğunluğunu geçtiğimiz bu ligde çok zor olan kümede kalma işini başarmış olduk. O yüzden Rizespor camiasını tebrik ediyorum. Yeni sezonda daha değişik ve daha iyi hedefler için yeni planlama yapacağız. Denizlispor'un da inşallah tez zamanda tekrar hak ettiği bu lige ve Avrupa´da destan yazdığı yıllara dönmesini diliyorum" diye konuştu.

ALİ TANDOĞAN: HERKESTEN DAHA ÇOK ÜZGÜNÜM

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, ligden düştükleri için üzgün olduklarını belirterek, "Bugün Süper Lig´den düşmemiz kesinleşti. Zamanında Denizlispor ile Süper Lig´e çıkan, şampiyonluk yaşayan, 5 yıl oynayıp takım kaptanlığını yapan bir oyuncu olarak belki de herkesten daha çok üzgünüm. Durum belliydi, biz son ana kadar takımın yanında olmak için Denizlispor formasının, Denizli halkının yanında olmak için buradaydık. Oyuncu grubuma yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle hem psikologluk yaptık hem saha içinde yapmaları gerekenleri defalarca anlattık. Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Gücümüz bu kadardı. Bundan daha fazlası olur muydu? Belki başka sebepler oluşsa olabilirdi. Ben oyuncularıma ellerinden geleni yaptıkları için teşekkür ederim. Fazla konuşacak bir şey yok. Üzgünüz. Bundan sonraki durumlara bakacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bülent Uygun´un açıklamaları

Ali Tandoğan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-05-02 19:08:00



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