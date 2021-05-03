Honaz kirazı tescillendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Honaz kirazı tescillendi

İHA

Honaz kirazı tescillendi

Denizli’de, Honaz Ziraat Odası tarafından 2019 yılında tescil başvurusu yapılan ‘Honaz kirazı’, yapılan denetlemelerin ardından Coğrafi İşaret Belgesi almaya hak kazandı.
Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, yaptığı açıklamada; “Honaz Ziraat Odası Başkanlığımız tarafından ilçemizde uzun yıllardır üretimi yapılan Napolyon ismi ile ülkemizde bilinen Honaz kirazının korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruyu yaptık. Yapılan incelemenin ardından Honaz Kirazımız, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almaya hak kazandı. Ürünlerimizi tescil etmeye Honaz kirazı ile başladık. İlçemiz için önemli olan ürünlerin coğrafi işaret ve tescil işlemlerini devam ettireceğiz. Bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen Ziraat Odası Meclis Üyelerimiz ve Honaz İlçe Tarım Müdürümüz Emre Aşkın'a ve Nihat Akkalkan’a teşekkür ediyorum. Honaz’ımıza, çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toplam maliyeti 9,5 milyon TL olan okulda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Toplam maliyeti 9,5 milyon TL olan okulda çalışmalar ...
DENİB’in ihracat rekorları devam ediyor
YEREL HABERLER DENİB’in ihracat rekorları devam ediyor
Boyun fıtığında erken teşhis ve doğru tedaviye dikkat Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlker Solmaz: “Boyun fıtığı zamanında teşhis ve doğru tedaviyle kolayca atlatılabilecek bir hastalıktır”
YEREL HABERLER Boyun fıtığında erken teşhis ve doğru tedaviye ...
Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Ölmek üzereyken bulunan 4 yavru sincap hayata tutundu
YEREL HABERLER Ölmek üzereyken bulunan 4 yavru sincap hayata tutundu
Denizli jandarması Nisan ayında 776 olayı aydınlattı FETÖ/PDY terör örgütüne üye 6 şüpheli yakalandı 62 farklı operasyonda, 103 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli jandarması Nisan ayında 776 olayı ...
Denizlispor'un Süper Lig macerası kısa sürdü
YEREL HABERLER Denizlispor'un Süper Lig macerası kısa sürdü
17 günlük kısıtlamada serbestlik belgesi tarihi uzatıldı
YEREL HABERLER 17 günlük kısıtlamada serbestlik belgesi tarihi ...
Üretimde dünya lideri olan Denizli’de kekik ekim alanları artıyor Korona virüs salgını kekiğe ilgiyi artırdı, bazı üreticiler üzüm bağlarını söküp kekik ekmeye başladı
YEREL HABERLER Üretimde dünya lideri olan Denizli’de kekik ekim ...
Ölmek üzereyken bulunan yavru sincaplar hayata tutundu Ağaç kovuğunda bulunan yavru sincaplar anne şefkatiyle beslendi
YEREL HABERLER Ölmek üzereyken bulunan yavru sincaplar hayata ...
Denizli AKUT, Burdur’da kaybolan çocuk için yürütülen çalışmalara destek veriyor
YEREL HABERLER Denizli AKUT, Burdur’da kaybolan çocuk için yürütülen ...
Kullandığı traktörün altına kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kullandığı traktörün altına kalan yaşlı adam hayatını ...
Bülent Uygun: “Cenaze evinde düğün olmaz” Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: “Avrupa'da destan yazdığı yıllara dönmesi dileğiyle”
YEREL HABERLER Bülent Uygun: “Cenaze evinde düğün olmaz” Çaykur ...
Ali Tandoğan: "Herkesten daha çok üzgünüm" Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan: "Oyunculara psikologluk yaptık"
YEREL HABERLER Ali Tandoğan: "Herkesten daha çok ...
Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor maçının ardından
Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: 0-1
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: 0-1
Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor (EK ...
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 ...
Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 ...
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Çaykur Rizespor: ...
Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor maçından notlar
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor maçından notlar
Tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarını polis unutmadı
YEREL HABERLER Tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarını polis ...
Denizli Basket potada gurur yüklü
YEREL HABERLER Denizli Basket potada gurur yüklü