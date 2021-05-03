Pandemi kurallarına uymayan 40 kişiye 36 bin TL ceza Denizli’de bir haftada 36 bin TL cezai işlem uygulandı

Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 40 vatandaşa 36 bin TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 26 Nisan ve 02 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 36 kişiye 32 bin 400 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye ise 3 bin 600 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 40 kişiye 36 bin TL para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.