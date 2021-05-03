Denizli’de son 1 haftada 74 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 35’i maddi hasarlı, 39’u yaralanmalı olmak üzere toplam 74 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 26 Nisan ile 02 Mayıs 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 19 bin 872 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 583 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 74 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 392unun yaralanmalı, 35’inin maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

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