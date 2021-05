Denizli AKUT, küçük Kerim’i arama çalışmalarını tamamladı

– Burdur’un Altınyayla ilçesi Asmabağ köyünde kozalak toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan işitme ve konuşma engelli Kerim Can Güney’i arama çalışmalarına katılan Denizli AKUT ekibi, görevini tamamladı.



Burdur'un Altınyayla ilçesi Asmabağ köyünde dün öğle saatlerinde kaybolan ve haber alınamayan otizmli, işitme ve konuşma engelli Kerim Can Güney’i arama çalışmaları, jandarma, AFAD ve UMKE'ye bağlı 100 ekip ile yaklaşık 200 köylünün katılımıyla devam ediyor. Konuşma ve işitme engelli olduğu için daha da zorlaşan arama çalışmalarına kokuya duyarlı K9 köpekleriyle yaklaşık 5 kilometrelik bir alanda devam edilirken jandarma ekipleri, drone ile Kerim Can Güney’e ait bir iz bulmaya çalışıyor.



AKUT aramayı sonlandırdı

Dün öğle saatlerinde kaybolan ve hala haber alınamayan Kerim Can Güney’i arama çalışmalarına katılan AKUT Denizli ve Kuşadası ekipleri, tüm bölgelerin aranmasına rağmen herhangi bir bulguya ulaşılamaması nedeniyle arama çalışmalarını sonlandırdı.



AKUT Denizli ekibi 18 gönüllüsü, AKUT Kuşadası ekibi de 4 gönüllü ve 2 tane özel eğitimli arama kurtarma kopeği ile sabah 07.00'ye kadar yaklaşık 14 saat boyunca aralıksız arama yaptı. Ancak hiçbir ipucuna rastlanamayınca mülki amirlerin bilgisi dahilinde operasyon sonlandırıldı. Buna rağmen bölgeden gelebilecek yeni bir yardım talebine karşı duyarlı olan Denizli AKUT ekibi, küçük Kerim için gelebilecek ikinci bir çağrı için teyakkuzda bekliyor.

