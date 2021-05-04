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Eski tekerlekli sandalyeleri yenileyerek yeni sahipleriyle buluşturuyor Tamir edilen 47 tekerlekli sandalye ve 6 akülü araba yeni sahiplerine ulaştırıldı

İHA

Eski tekerlekli sandalyeleri yenileyerek yeni sahipleriyle buluşturuyor Tamir edilen 47 tekerlekli sandalye ve 6 akülü araba yeni sahiplerine ulaştırıldı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan mekanik operatörü Ali Sağdaç, eski tekerlekli sandalyeleri tamir ederek yeniden hayata kazandırmaya devam ediyor. Tamir edilen sandalyeler, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak teslim edilirken bugüne kadar 47 tekerlekli sandalye ve 6 akülü araba yeni sahiplerine ulaştırıldı.
Merkezefendi ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki mekanik operatörü Ali Sağdaç, son 4 aydır hurdacılardan ve çevresinden aldığı bozuk tekerlekli sandalye ve bastonları evinin önünde tamir ediyor. Sağdaç'ın bu dönemde başta aşağıya yenilediği 47 sandalye ve 6 adette akülü araba gerek kendisine sosyal medyadan ulaşanlar gerekse Merkezefendi Müftülüğü İlçe Engelli Koordinatörlüğü işbirliğinde yeni ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İlçe Engelli Koordinatörlüğünün belirlediği 6 ihtiyaç sahibinden birisi olan Süleyman Can, tekerlekli sandalyesini teslim alırken duygusal anlar yaşadı.
Bir süre önce tekerlekli sandalye kampanyası başlattıklarını anımsatan Merkezefendi Müftülüğü İlçe Engelli Koordinatörü İsmail Özütemiz, bu sırada bir tekstil firmasında görevli mekanik operatörü Ali Sağdaç ile tanıştıklarını söyledi. Sağdaç ile birlikte arızalanan veya kenara atılan tekerlekli sandalyeleri tamir ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Özütemiz, “İlk başta okullarda tekerlekli sandalye kampanyası başlattık. Onlarca tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırdık. Arızalanan sandalyeler ne yapılıyor diye aklımıza geldi, çevremize sormaya başladık. Ne kadar çok kullanılmayan ihtiyaç fazlası ya da arızalı olup bir kenara atılan sandalyeler varmış. Bir o kadar da ihtiyaç sahibi olup sandalye alamayan kardeşlerimize, bizde kendi çapımızda projeye yön verdik. Bazen ücreti ile arızalı sandalyeleri alım satım sitelerinden aldık, tamir edip ücretsiz verdik. İhtiyaç sahiplerine ulaştırdık” dedi.

“Akülü sandalyeye ihtiyacı olan 6 kardeşimize ulaştık”
Belirlenen hedefler doğrultusunda yeni ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ettiklerini ifade eden Özütemiz, “Kale ilçesinin daha önce hiç duymadığımız bir köyüne, Afyonkarahisar'a, Uşak’a ve Türkiye'nin en doğusuna kadar tekerlekli sandalye yolladığımız oldu. 4 yıldır evinden çıkamayan hasta olan ve torununa gitme arzusu ile yanan bir teyzemize sandalye ulaştırarak, torununa doya doya sarılmasına şahit olduk. Böylelikle onlarca insanın hayatını değiştirdik hem de israfın önüne geçip ekonomiye katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Bunun yanında Türkiye Diyanet Vakfı Merkezefendi Şubesi aracılığı ile akülü sandalyeye ihtiyacı olan 6 kardeşimize ulaştık. İnsanların hayatlarını güzelleştirdikçe biz mutlu olmaya başladık. Tamirat işlerini ücretsiz yaparak bize her zaman destek veren Ali Sağdaç’a da sonsuz teşekkürler” diye konuştu.

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