Beyağaç'ta alt ve üst yapı tamam Başkan Zolan; "Beyağaç’ın güzelliğine güzellik kattık"

Denizli Büyükşehir Belediyesinin alt yapısını sil baştan yenilediği Beyağaç ilçesinde üstyapı çalışmaları da tamamlandı. 70 bin metre içme suyu, 47 bin metre kanalizasyon hattı döşenen ilçeye üst yapı çalışması kapsamında 5 bin ton sıcak asfalt, 8 kilometre sathi kaplama asfalt ile 215 bin metrekare kilit parke taşı döşendi. Modern alt ve üst yapının ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Zolan; “Üst yapı çalışmalarımızı da tamamlayarak Beyağaç’ın güzelliğine güzellik kattık” dedi.





Denizli Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ile birlikte ilçelerde yapılması planlanan alt ve üst yapı çalışmalarını birer birer tamamlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Beyağaç ilçesinde başlattığı alt yapı çalışmasını bir süre önce tamamladı. Projeyle ilçeye 70 bin metre içme suyu hattı ve 47 bin metre kanalizasyon hattı döşendi. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Beyağaç ilçesinin ihtiyacı olan 1000 metreküplük içme suyu deposu da inşa ederek vatandaşların hizmetine sundu. Beyağaç'ı modern bir alt yapıya kavuşturan Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilçede üst yapı çalışmalarını da tamamlayarak ilçeyi modern bir üst yapıya kavuşturdu.



İlçe genelindeki yollara 215 bin metrekare beton kilit parke taşı

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın başladığı üst yapı çalışmaları kapsamında ise ilçe merkezindeki ana ve ara yollara 5 bin ton sıcak asfalt döküldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi üst yapı çalışmaları kapsamında, sıcak asfaltın yanı sıra 8 kilometre sathi kaplama asfalt ile 10 bin metrekarelik beton kilit parke taşı kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Bunun yanında ilçe genelindeki yollara 215 bin metrekare beton kilit parke taşı döşeyen ekipler üst yapı çalışmalarının yanı sıra Muğla Caddesi ile BeyağaçKale ve BeyağaçTavas arasını da asfaltlayarak modern bir yola kavuşturdu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de asfalt dökülen caddelerin yol çizgi çalışmasını tamamladı.



“Beyağaç’ın güzelliğine güzellik kattık”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hemşehrilerinin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için ilk günkü heyecanla gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Başkan Zolan; "İlçemizde baştan aşağı içme suyu ve kanalizasyon hatlarını değiştirdik. Ayrıca 1000 metreküplük içme suyu deposu da inşa ederek hemşehrilerimizin kullanımına sunduk. Beyağaçlı hemşehrilerimiz sabrettiler, bize güvendiler ve destek verdiler. Şükürler olsun, vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyoruz. Üst yapı çalışmalarımızı da tamamlayarak Beyağaç’ın güzelliğine güzellik kattık. Beyağaç ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.