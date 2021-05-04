Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki minibüsle çarpıştı: 2 yaralı 

Deniz TOKATRamazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şerit ihlali yapan otomobilin, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında YSE Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Adem Pabutçu (19) yönetimindeki 45 S 5445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen Selçuk Uzunay yönetimindeki 20 AAT 348 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile minibüs sürücüsü Uzunay yaralandı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Pabutçu'nun hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKATRamazan ÇETİN
2021-05-04 23:01:19
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