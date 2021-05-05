Pamukkale’de atık ilaçlar ayrı toplanıyor

Çevre konusunda duyarlılık gösteren Pamukkale Belediyesi, tüm atıkların ayrı bir şekilde toplanması için yoğun çaba sarf ediyor. Son olarak ilçe genelindeki Aile Sağlık Merkezleri’ne atık ilaç toplama kutuları konuldu.



Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30829 sayılı ‘Sıfır Atık Yönetmeliği’ kapsamında Pamukkale Belediyesi gereken tüm çalışmaları büyük bir titizlikle yapıyor. Pamukkale Belediyesi tarihi geçmiş ilaçların çöpe karışmadan imha edilmesini sağlamak üzere yeni bir uygulama başlattı. Son kullanma tarihi geçmiş veya çeşitli nedenlerle kullanılamayacak hale gelmiş atık ilaçların çöpe ve kanalizasyon sistemine atılması, ekolojik dengeye ciddi zararlar veriyor. Toprağa ve yeraltı sularına karışan bu atıklar, yenilen besinler ve içilen sularla insanlara tehlike olarak geri dönüyor. Bunun önüne geçmek için Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bulunan Aile Sağlığı Merkezleri’ne atık ilaç kutuları bırakıldı. Böylece vatandaşlar son kullanma tarihi geçmiş ilaçları, kendilerine en yakın sağlık ocağındaki Atık İlaç Toplama Noktasına bırakarak hem doğanın hem de insan sağlığının korunmasına katkı sağlamış olacaklar.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sıfır atık yönetmeliği ile ilgili her konuya özen gösterdiklerini ifade ederek, “Atık yönetimi ve geri dönüşüm günümüzde büyük önem taşıyor. Atıkların ayrı ayrı toplanması, en az geri dönüşüme kazandırılması kadar önemli. Bu konuda evsel atıkların toplanması hizmetlerinin yanında geri dönüşümle yeniden kazandırılacak olan atıkları ayrı toplamak için bir çok projeyi hayata geçirdik. Bunlardan biri de atık ilaç toplama noktaları. İlçemizdeki 38 Aile Sağlığı Merkezi’ne bırakılan atık ilaç kutuları, vatandaşlarımızın kullanmadığı ya da tarihi geçmiş olan ilaçların ayrı toplanmasına imkan verecek. Pamukkaleli vatandaşlarımızdan ricamız tarihi geçmiş ilaçları en yakın Aile Sağlığı Merkezi’ndeki atık ilaç kutusuna bırakmaları. Bu ilaçlar periyodik olarak toplanarak mevzuata uygun şekilde lisanslı firmalar tarafından bertaraf edilecek. Biz geleceğe daha temiz ve yaşanabilir bir Pamukkale bırakmak için her konuda önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

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