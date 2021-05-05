Denizlispor'da kadro dağılacak



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'den düşen ilk takım durumundaki Yukatel Denizlispor'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek 12 futbolcu takımdan ayrılacak. Sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilerek bitime 3 hafta kala umutlarını matematiksel olarak yitiren yeşil-siyahlılarda takımın yıldız ismi Hugo Rodallega'nın yanı sıra Muris Mesanovic, Radoslaw Murawski, Hadi Sacko, Ayman Ben Mohamed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Hasan Ayaroğlu, Ahmed Yasin, Mathieu Dossevi ve Ali Yavuz Kol'un sözleşmeleri sona erecek.

Süper Lig macerası 2 yılda sona erip ligden düşme üzüntüsünü yaşayan takımda sözleşmesi devam eden bazı futbolcuların da yaşanan mali sorunlar nedeniyle takımdan ayrılabileceği ifade edildi. Daha önce yabancılardan Neven Subotic, İsmail Aissati, Costel Pantilimon ve Tiago Lopes, sezon devam ederken alacaklarının ödenmediğini gerekçe göstererek tek taraflı fesihle takımdan ayrılmıştı. Kadroda yaprak dökümü yaşaması beklenen Denizlispor'da Teknik Direktör Ali Tandoğan'ın da takımın başındaki geleceğinin belirsiz olduğu belirtildi. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-05-05 12:26:01



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