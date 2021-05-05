Tam kapanmada Cumartesi günleri pazarlar açık olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tam kapanmada Cumartesi günleri pazarlar açık olacak

İHA

Tam kapanmada Cumartesi günleri pazarlar açık olacak

Tam kapanma döneminde ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen yaş meyve, sebze gibi tarımsal ürünlerin ziyan olabileceği yönündeki tespitlerden sonra belirli günlerde pazar yerlerinin açılması kararlaştırıldı.

Alınan karara göre, Denizli’de 8 ve 15 Mayıs tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olabilmesi ve vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidebilecekleri kararlaştırıldı.

Denizli Valiliği tarafından pazar yerlerinin açılması konusunda alınan kararlar şu şekilde: “Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilmesine, temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına izin verilmemesine, pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına, bu amaçla mevcut pazar yerlerinin genişletilmesine ve/veya ilave pazar alanlarının oluşturulmasına, pazar yerlerine kontrollü giriş çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araçgereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışların engellenmesine,

Pazar yerlerinde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere sergi ve tezgâhlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılması, Her bir pazar yerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilmesine, görevlendirilen personel tarafından pazar yerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmemesine,

Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesine/satışının yapılmasına, İlgili mahalli idare birimlerince pazar yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına, azar yerlerinde satış yapacak pazarcıların, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen ‘mesleki faaliyet belgesi’ ile ‘ticari araç görevlendirme belgesini’ ibraz etmek ve güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına,

Pazar yerlerine yönelik her türlü tedbirin; Kaymakamlar ile belediye başkanları ve meslek odası temsilcilerinin katılımıyla planlanması, uygulanması ve sahada bizzat takip edilmesine, Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin gerekli kontrol faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesine, l Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmasına, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ‘yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’ hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, l Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 04 Mayıs 2021 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Telefonla dolandırıcılığa 2 tutuklama
YEREL HABERLER Telefonla dolandırıcılığa 2 tutuklama
Denizlispor'da kadro dağılacak
YEREL HABERLER Denizlispor'da kadro dağılacak
Şüpheli araçtan 200 litre kaçak şarap çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan 200 litre kaçak şarap çıktı
Yaşlıları hedef alan dolandırıcıdan iğrenç savunma; “Fitrelerini aldım” Yurt dışı merkezli dolandırıcılık şebekesinin Denizli sorumlusu, bu kez JASAT’tan kaçamadı
YEREL HABERLER Yaşlıları hedef alan dolandırıcıdan iğrenç savunma; ...
Pamukkale’de atık ilaçlar ayrı toplanıyor
YEREL HABERLER Pamukkale’de atık ilaçlar ayrı toplanıyor
Karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışma anı kamerada
YEREL HABERLER Karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışma ...
16 yaşındaki çocuk, telefonunu bulup teslim etmek isteyen kişiyi silahla yaraladı
YEREL HABERLER 16 yaşındaki çocuk, telefonunu bulup teslim etmek ...
Denetimden kaçan alkollü sürücü polisi çileden çıkardı
YEREL HABERLER Denetimden kaçan alkollü sürücü polisi çileden ...
Ağır yaralanan sürücünün kimliği tespit edildi
YEREL HABERLER Ağır yaralanan sürücünün kimliği tespit edildi
Hurda yığınına dönen otomobilde can pazarı Karşı şeride geçen otomobil minibüsün çarpması sonucu hurdaya döndü: 1’i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Hurda yığınına dönen otomobilde can pazarı Karşı ...
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki minibüsle çarpıştı: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki minibüsle ...
Denizlispor'da Mustafa Yumlu'dan 'gülme' açıklaması
YEREL HABERLER Denizlispor'da Mustafa Yumlu'dan 'gülme' açıklaması
Kale ağlarına takılan afacan kedinin yardımına itfaiye koştu
YEREL HABERLER Kale ağlarına takılan afacan kedinin yardımına ...
Ünü dünyaya yayılan ‘Bayılan horoz’ İngiltere’den davet aldı Öterken bayılan horozun yavruları için kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Ünü dünyaya yayılan ‘Bayılan horoz’ İngiltere’den ...
Yunan ordusunun karargah olarak kullandığı tarihi konak yıkılmak üzere
YEREL HABERLER Yunan ordusunun karargah olarak kullandığı tarihi ...
Denizli Basket'in şampiyonluğu kente armağan
YEREL HABERLER Denizli Basket'in şampiyonluğu kente armağan
Marketlerde alınan tedbirler 7 Mayıs Cuma günü başlayacak Marketlerde, zincir ve süper marketler dahil vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek
YEREL HABERLER Marketlerde alınan tedbirler 7 Mayıs Cuma günü ...
Beyağaç'ta alt ve üst yapı tamam Başkan Zolan; "Beyağaç’ın güzelliğine güzellik kattık"
YEREL HABERLER Beyağaç'ta alt ve üst yapı tamam Başkan Zolan; ...
Eski lastikler çöpe değil hayata saksı olarak kazandırılıyor
YEREL HABERLER Eski lastikler çöpe değil hayata saksı olarak ...
Merkezefendi Basket, Süper Lig’de kalıcı olmak istiyor
YEREL HABERLER Merkezefendi Basket, Süper Lig’de kalıcı olmak ...
Denizlispor'da hedefler tutmadı
YEREL HABERLER Denizlispor'da hedefler tutmadı
Eski tekerlekli sandalyeleri yenileyerek yeni sahipleriyle buluşturuyor Tamir edilen 47 tekerlekli sandalye ve 6 akülü araba yeni sahiplerine ulaştırıldı
YEREL HABERLER Eski tekerlekli sandalyeleri yenileyerek yeni ...
Denizli’de bahar mevsiminde yağmur duası yapıldı
YEREL HABERLER Denizli’de bahar mevsiminde yağmur duası yapıldı
Emekliler ikramiyelerini almak için toplu taşımayı kullanabilecek Alkollü içecekler 17 Mayıs’a kadar satılmayacak
YEREL HABERLER Emekliler ikramiyelerini almak için toplu taşımayı ...