Tam kapanmada Cumartesi günleri pazarlar açık olacak

Tam kapanma döneminde ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen yaş meyve, sebze gibi tarımsal ürünlerin ziyan olabileceği yönündeki tespitlerden sonra belirli günlerde pazar yerlerinin açılması kararlaştırıldı.



Alınan karara göre, Denizli’de 8 ve 15 Mayıs tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olabilmesi ve vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidebilecekleri kararlaştırıldı.



Denizli Valiliği tarafından pazar yerlerinin açılması konusunda alınan kararlar şu şekilde: “Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilmesine, temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına izin verilmemesine, pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına, bu amaçla mevcut pazar yerlerinin genişletilmesine ve/veya ilave pazar alanlarının oluşturulmasına, pazar yerlerine kontrollü giriş çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araçgereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışların engellenmesine,



Pazar yerlerinde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere sergi ve tezgâhlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılması, Her bir pazar yerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilmesine, görevlendirilen personel tarafından pazar yerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmemesine,



Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesine/satışının yapılmasına, İlgili mahalli idare birimlerince pazar yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına, azar yerlerinde satış yapacak pazarcıların, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen ‘mesleki faaliyet belgesi’ ile ‘ticari araç görevlendirme belgesini’ ibraz etmek ve güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına,



Pazar yerlerine yönelik her türlü tedbirin; Kaymakamlar ile belediye başkanları ve meslek odası temsilcilerinin katılımıyla planlanması, uygulanması ve sahada bizzat takip edilmesine, Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin gerekli kontrol faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesine, l Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmasına, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ‘yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’ hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, l Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 04 Mayıs 2021 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir”

