Havaların ısınmasıyla alerjik hastalıklarda artış oluştu Op. Dr. Tuna Kenar, belirtileri Covid-19’a benzeyen hastalıklar ve son pandemi kısıtlamasıyla ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Yaz mevsiminin gelmesiyle alerjik hastalıklarda artış dikkatlerden kaçmadı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, “Hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte alerji mevsiminde olması gereken alerjik şikayetler tekrar görülmeye başladı” dedi.



Denizli’de hava sıcaklıkları bir anda yükselmesiyle alerjik hastalıklara ilişkin şikayetlerde de artış oluştu. Soğuk havanın alerjik şikayetleri bastırdığını belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Dr. Kenar, “Şu an Denizli için alerji mevsimi başladı. Aslında bir ay önce başlamıştı ancak havaların soğuk olmasından dolayı baskılanmıştı. İnsanlar alerjik semptomlarını hissetmedi. Hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte alerji mevsiminde olması gereken alerjik şikayetler tekrar görülmeye başladı” dedi.



Bahar allerjisi, grip, nezle ve korona virüsün farkı nelerdir?

Korona virüs, grip ve nezle arasındaki farkları sıralayan Op. Dr. Kenar, “Burun tıkanıklığı, hapşırık ve kaşıntı gibi şikayetler alerjik rinitte daha fazla görülürken COVID19 da bu semptomlar daha az görülüyor. Nezlede burun tıkanıklığı, hapşırık ve kaşıntı gibi semptomlar daha çok burun bölgesinde oluşur. Gripte ise bu şikâyetlerin üzerine tüm vücutta yaygın halsizlik, kırgınlık ve ateş ekleniyor. Nezle ile grip farkı budur. COVID19 da semptomlar çok farklı olmakla birlikte lokal üst solunum enfeksiyonları yanı sıra yaygın halsizlik, ateş ve öksürük oluyor” ifadelerini kullandı.



“Dikkat ve titizlikle tam kapanma kurallarına uymalarını rica ediyorum”

Tam kapanma dönemindeki fırsatı iyi değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Kenar, “Ortalama aktif 500 bin vakamız var, bu ne demek oluyor, tabiri caiz ise 500 bin kişi ortalıkta geziyor. Bunlardan her gün ağır vakalar çıkıyor. Yaklaşık 3 bin 800 civarında ağır vaka yoğun bakımda diğer 10 bini de serviste yatsa geriye kalan 480 bin vaka var. Bunlarda aramızda geziyor. Bu kapanmanın önemi çok kritik. Ortalıkta gezen o 480 bin vakanın enfeksiyonu daha fazla yaymaması. İstediğimiz kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Bu etkileşimler olduğu sürece bir türlü bitemiyor. Bu 17 günlük kapanma sürecinde ben vatandaşlarımıza şu öneride bulunacağım. Dikkat ve titizlikle tam kapanma kurallarına uymalarını rica ediyorum” diye konuştu.

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