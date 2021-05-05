Karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışma anı kamerada (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KURTARILAMADI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü Adem Pabutçu, tedaviye alındığı Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Pabutçu'nun cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adem Pabutçu'nun bir yemek firmasında kurye olarak çalıştığı, ailesine ait otomobille paket servisine gittiği öğrenildi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-05-05 14:50:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.