Zihinsel engelli genç annesini ve ağabeyini bıçakla yaraladı

Denizli’de çıplak halde balkona çıkmak isteyen zihinsel engelli çocuk, kendisini durduran annesini ve ağabeyini bıçakla yaraladı.



Olay, Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 14 yaşındaki O.B., çıplak halde balkona çıkmak istedi. O sırada evde bulunan ağabeyi Cengiz B., ve annesi Nurgül B., O.B.’nin bu uygunsuz olduğunu söyleyerek izin vermedi. Bu duruma öfkelenen ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen O.B., ise eline aldığı bıçakla annesi ve ağabeyini yaraladı. Annesi ve ağabeyi ise bir anda evden çıkarak alt katta bulunan fırına sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne Nurgül B., ve oğlu Cengiz B., ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O.B., ise polis ekiplerince polis merkezine götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.