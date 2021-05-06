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Kumar oynarken yakalanan şahısların rüyası gerçek oldu Rüyasında polise yakalandığını anlatan kişi: "Şapka düştü, kel göründü" "Rüyada gördük, geldik yakalandık. Sizin göreviniz yakalamak"

İHA

Kumar oynarken yakalanan şahısların rüyası gerçek oldu Rüyasında polise yakalandığını anlatan kişi: "Şapka düştü, kel göründü" "Rüyada gördük, geldik yakalandık. Sizin göreviniz yakalamak"

Denizli’de kapalı olması gereken iş merkezinde kaçak kumar partisi düzenleyen 8 kişinin polisle girdikleri diyalog şaşırttı. Bir gece önce rüyasında kumar oynarken polise yakalandığını anlatan kişi, "Rüyada gördük, geldik yakalandık. Şapka düştü, kel göründü" dedi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kaçak kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir süredir takibe aldığı iş merkezine operasyon düzenledi. Bütün giriş ve çıkışları tutan ekipler, güvenlik kameraları ile önlem alınan kumarhaneye gecenin ilerleyen saatlerinde ani baskın yaptı. Kaçak kumarhaneye giren ekipler, tam kapanmada evlerinde olması gereken 8 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Arama yapılan kaçak kumarhaneye kıraathane görünümü vermek için bir kitaplık kurulduğu dikkatleri çekerken; içeride iskambil kağıtları, okey takımları, senetler, pul ve para yerine kullanılan kağıtlar ele geçirildi.

İlginç diyaloglar
Kaçak kumarhaneden çıkartılan 8 şüpheli, sırayla kendilerini polis merkezine götürecek ekip otolarına bindirildi. Sıranın kendisine gelmesini bekleyen ve gayet rahat tavırlarıyla dikkat çeken bir kişinin, polisle girdiği diyalog şaşırttı. Şahıs, "Polis baskınını rüyamda görmüştüm. Bugün de geldik ve yakalandık. Siz görevinizi yapıyorsunuz, sizin işiniz yakalamak" dedi.
Ekip otosuna bindirilirken de rahat tavırlarına devam eden şahsın son sözleri, "Rüyalar gerçek oldu. Buradan gidip yatacağız, yapacak başka bir şey yok. Şapka düştü, kel göründü" oldu.
Sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve kumar oynamak suçlarından 8 kişiye toplamda 65 bin TL ceza kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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