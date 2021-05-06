Başkan Zolan, milli sporcuları makamında ağırladı Başkan Osman Zolan; “Yatırımlarımızın meyvelerini almak bizleri mutlu ediyor”

Denizli’yi bölgesel, ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil eden yüzme takımı kulüplerinin milli sporcuları, antrenör ve idarecileri Başkan Zolan makamında ağırladı. Denizli'ye 8 kapalı yüzme havuzu kazandıran Büyükşehir Belediyesinin spor yatırımlarına devam edeceğini vurgulayan Başkan Zolan; "Yatırımlarımızın meyvelerini almak bizleri mutlu ediyor" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’yi bölgesel, ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil eden yüzme takımı kulüplerinin milli sporcuları, antrenör ve idarecilerini kabul etti. Peyderpey gerçekleşen ziyarete, Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Pamukkale Üniversitesi Mensupları Spor Kulübü, Su Dünyası Spor Kulübü, Denizli Koleji Spor Kulübü ve Yüzme İhtisas Spor Kulübü’nün milli sporcu, antrenör ve idarecileri ile Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut ve Spor Şube Müdürü Murat Aydoğmuş katıldı. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, genç sporculara başarılar dileyerek tebrik etti.



“Gençlerin spor yapması çok önemli”

Başkan Zolan; "Denizlimizde her geçen gün yüzme sporuyla ilgilenen gençlerimizin sayısı artıyor. Sizleri görmekten çok mutluyum. Başarılarınız inşallah artarak devam edecek. Denizlimizde milli takıma seçilen, bölgesel ve Türkiye şampiyonlarında derece alan, barajları aşan gençlerimiz var. Yaptığımız yatırımların meyvelerini aldığımızı görmek bizleri de mutlu ediyor. Sizleri tebrik ediyorum, inşallah burada yüzme sporunu en üst seviyede yapmaya devam edersiniz" dedi. Gençlerin spor yapmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Sizler bu şehrin, bizim geleceğimizsiniz. Tüm imkanlarımızı sizler için seferber edeceğiz. Sizler de arkadaşlarınıza örnek olacaksınız. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.



Büyükşehir'den Denizli'ye 8 kapalı yüzme havuzu

Denizli'de herkesin spor yapabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'ni yaparak vatandaşların hizmetine sunmuştu. Denizli'de yüzme sporuna ilginin her geçen gün artması üzerine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, il merkezinde 3, ilçelerde ise 4 adet olmak üzere 7 adet daha kapalı yüzme havuzu yapılması için proje başlatmıştı. Bu kapsamda Kayıhan ile birlikte İncilipınar, AnafartalarDokuzkavaklar, ÇakmakKarahasanlı, Honaz, Tavas, Acıpayam ve Çivril Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi olmak üzere toplam 8 adet kapalı yüzme havuzu 2018'de Denizlililerin hizmetine sunulmuştu.

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