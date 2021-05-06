Merkezefendi’de pazar yerleri 8 ve 15 Mayıs’ta açık olacak

Merkezefendi ilçesinde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri açık olacak pazar yerleri belirlendi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri açık olacak pazar yerleri belirlendiği duyuruldu. Buna göre Kaleiçi, Kiremitçi, Çakmak, Barbaros, Servergazi, Yeşilyurt, Akkonak, Bahçelievler, Babadağ TOKİ, Şemikler Toplu Konutlar, Eskihisar, Bakırlı, 500 Evler, Karaman, Yenişehir, Mehmet Akif Ersoy, Karahasanlı, Sevindik, Merkezefendi ve Gültepe(Şirinevler) pazar yerleri 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek.

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