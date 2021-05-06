Yediemin otoparkında yangın; 9 araç zarar gördü

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, yediemin otoparkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkında, saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında otoparkta bulunan 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2021-05-06 21:36:27



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