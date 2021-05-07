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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Park ve yeşil alanlarda yaz hazırlığı

İHA

Park ve yeşil alanlarda yaz hazırlığı

Merkezefendi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım ve çevre düzenleme çalışmaları ile yaza hazırlıklarına başladı.
Merkezefendi Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda mıntıka, sulama, çim biçme, yabani otların temizliği, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler, Merkezefendi’nin yeşillendirilmesi, çehresinin güzelleştirilmesi ve vatandaşların yemyeşil ve bakımlı parklarda güzel bir yaz geçirmeleri amacıyla çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. İlçeyi daha güzel bir hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizi daha güzel hale getirmek, hemşehrilerimizin daha güzel ve yeşil alanlarda vakit geçirebilmesi adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyor. Parklarımıza büyük önem veriyor ve bu doğrultuda çevre temizliğinden sulamaya, bakımdan çim biçme işlemine birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız belirlenen program dahilinde ekiplerimiz tarafından ilçemiz genelinde sürdürülecek. Sağlıklı ve güzel günlerimize en kısa zamanda kavuşmak; güzel Merkezefendimizin güzel parklarında yeniden bir arada olabilmek ümidiyle” diye konuştu.

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