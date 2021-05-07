Denizli Basket şampiyonluk kupasını almak için sahaya çıkacak

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol Ligi'nden şampiyon olarak ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantilemesinin ardından yarın saat 14.00'de Global Connect Düzce Travel deplasmanında kupa için parkede olacak.
Düzce’de Kalıcı Konutlar Merkez Spor Salonu’nda yarın saat 14.00’de Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket deplasmanda Global Connect Düzce Travel ile karşılaşacak. Türkiye Basketbol Ligi'nden şampiyon olarak ING Basketbol Süper Ligi'ni garantileyen Denizli Basket, kupa sevincini Düzce’de kutlayacak. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, “Değerli yöneticilerimiz Zafer Gökşin, Gökhan Gökşin, Veli Tefenlili, İsmail Ali Yaman, Özgür Yılmaz, Osman Uğurlu, Yaşar Kımıl ve Devrim Şentürk' e teşekkür ediyorum. Kupa törenimizi tüm Denizlili hemşehrilerimiz TRT SPOR 2 ekranlarından takip edebilirler” dedi.
Ligde son hafta aynı saatte SamsunsporManisa Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir BelediyesporBornova Belediyespor, Nadir Gold İstanbul BasketAkhisar Belediye Basket maçları da oynanacak. Manisa BŞB ve Akhisar Bld, PlayOff’u daha önce garantileyen ekipler olmuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.