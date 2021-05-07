Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye sattılar (2)

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TUTUKLANDILAR

Denizli'de sosyal medyadan tanıştıkları kişilere ellerindeki 1 milyon Avustralya dolarını 200 bin TL'ye satacaklarını söyleyip, deste halinde gazete ve dergi parçalarıyla dolandırdıkları ileri sürülen Orhan Onurlu, Mehmet Singin, İlker Bardan ve Neval Çöl sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-05-07 17:13:09



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