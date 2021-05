Başkan Zolan; "Annelerimiz, en büyük hazinemizdir"

Yüreği annelik duyguları ile dolu tüm kadınların Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Osman Zolan; “Yaşamımızın her anında bizleri koruyan, kollayan, varlıklarıyla hayatımızı anlamlı kılan annelerimiz, en büyük hazinemizdir" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Annelerin, sevgi, merhamet, hoşgörü, şefkat ve fedakarlığın özü olduğunu belirten Başkan Osman Zolan; “Karşılıksız emek, fedakârlık ve sevgileriyle bizlere hayat veren ve bir ömür boyu en iyi biçimde yetişmemizi sağlayan annelerimiz, huzurlu aile ortamımızın olmazsa olmazıdır” dedi. Varlıklarıyla bulundukları her ortama güzellik aşılayan annelere sonsuz minnet borçlu olduklarını kaydeden Başkan Zolan; “Annelik, hiçbir değer ya da statüyle kıyaslanamayacak kadar yüce bir duygudur. Yaşamımızın her anında bizleri koruyan, kollayan, varlıklarıyla hayatımızı anlamlı kılan annelerimiz, bizim en büyük hazinemizdir” ifadelerini kullandı.



“Tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum”

Tüm zorluklara karşı evlatları için bir ömür mücadele eden annelerin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti; “Başta bu cennet vatanın bekası için canını veren kahraman şehitlerimizin anneleri olmak üzere birçok anne bu mutlu günde evlatlarını bağrına basamayacak ve bunun hüznünü derinden yaşayacak. Bu özel günde evlatlarını kucaklayamayacak tüm annelerimizi ziyaret edip hal hatır sormayı ihmal etmeyelim. Bu vesilelerle öncelikle, üzerimde büyük emeği olan rahmetli annemi ve hakkın rahmetine kavuşmuş tüm anneleri saygı, rahmet ve minnetle anıyor, sadece anne olan değil yüreği annelik duyguları ile dolu tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

