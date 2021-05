Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık’tan Kadir Gecesi mesajı “Denizlili hemşehrilerimizin Kadir Gecesi’ni tebrik eder, esenlikler getirmesini Yüce Rabbim’den niyaz ederim”

Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aşık; “Denizlili hemşehrilerimizin Kadir Gecesi’ni tebrik eder, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmesini, ülkemize, İslam alemine, tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve esenlikler getirmesini Yüce Rabbim’den niyaz ederim” dedi.





Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Müftü Aşık, Ramazan ayının öneminden bahsederek; “On bir ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağfireti içinde barındıran, manevi arınma mevsimi olan Ramazanı Şerif’in son günlerini idrak ediyoruz. Ramazan ayını biz müminler için daha değerli kılan Kur’an’ın kendisini değerli kıldığı Kadir Gecesi bir ferahlık kaynağı olarak gelecek ve bize misafir olacak. Tüm müslümanlar nezdinde samimi duygularla eda edilerek değerlendirilen, 8 Mayıs Cumartesi gecesini 9 Mayıs Pazar gününe bağlayan gece hep beraber coşkuyla Kadir Gecesini ihya edeceğiz” dedi.



“Müminlerin kalbine indirildiği gecedir”

Kadir gecesini, Kadir suresinden bir kısım ile anlatan Aşık; “Yüce Rabbimiz Kur’anı Kerim’de “Şüphesiz biz Kur’an’ı, Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerde iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir” (Kadir Suresi, 15) buyurarak bu gecenin değerini ve önemini bizim idrakimize sunmuştur. Rasûlü Ekrem Efendimiz (s.a.v.)’ de bu gece ile ilgili “Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâbı Allah’tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır” (Buhârî, Kadir 1) buyurmuş, “Kadir Gecesinde nasıl dua edelim Ya Rasulallah” sorusuna “Allah'ım! Şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affet.” (Tirmizi, Da'avât, 89).”şeklinde cevap vermiştir. Malumunuz olduğu üzere Kur’anı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu gece, ilahi vahyin hem Peygamberimiz (s.a.v.)’in kalbine, hem de daha geniş kapsamlı düşünürsek müminlerin kalbine indirildiği gecedir. Ve Kur’anı Kerim’in mesajı indiği ortamı, çevresini ve tüm insanlığı bir nur, meşale gibi aydınlatmış ve hala daha birçok gönlü imana susamış, maneviyatsızlıktan ve kasvetten ne yapacağını şaşırmış nice insana hidayet kaynağı ve rehber olmaya devam etmektedir. Hayatımızda bizim için rahmet, bereket, hidayet ve şifa kaynağı olarak bulunan Kur’an’ı Kerim’i okumak, Efendimiz (s.a.v.)’in örnekliğinde onu anlamak, onun üzerinde inceden inceye düşünmek en önemli vazifemiz olmalıdır. Yoksa elimizde böyle bir nimet var iken, Kur’an’ın hayat veren ölçülerine göre yaşayamazsak, manevi değerlerimizin kıymetini bilemezsek, kendimize ve ailemize yazık etmiş oluruz” diye konuştu.



“Hemşehrilerimizin Kadir Gecesi’ni tebrik eder, esenlikler getirmesini Yüce Rabbim’den niyaz ederim”

Korona virüs konusunda dikkatli olunması, hastaların bir an önce iyileşmesi için dua edilmesini söyleyen Aşık; “Son olarak ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuran bu salgın hastalıktan bir an evvel kurtulabilmemiz için alınan tedbir ve kurallara azami derecede riayet edelim. Sağlığımız için gece gündüz demeden canla başla çalışan başta sağlık çalışanlarımız ve tüm görevlilerimizin işlerini kolaylaştırmak için sorumlu ve dikkatli davranalım. Hastanelerde ve evlerde bulunan hastalarımıza Rabbimizin şifa vermesi için dua edelim. Devletimize, milletimize, şanlı ordumuza, güvenlik güçlerimize düşmanlarımıza karşı verdikleri mücadelede başarılı olmaları için dua edelim. Şehitlerimizi ve gazilerimizi duamızdan eksik etmeyelim.Her zaman muhtaç olduğumuz birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirelim. Aramıza nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle, Denizlili hemşehrilerimizin Kadir Gecesi’ni tebrik eder, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmesini, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve esenlikler getirmesini Yüce Rabbim’den niyaz ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.