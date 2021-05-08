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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalışma izni görev belgesi formu geçerlilik süresi uzatıldı

İHA

Çalışma izni görev belgesi formu geçerlilik süresi uzatıldı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 27 Nolu tam kapanma kararı kapsamında çalışma izni görev belgesi formunun süresinin uzatıldığı açıklandı.


Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 27 Nolu tam kapanma kararı kapsamında ki yeni karar ise şöyle; “Tam kapanma kararı kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esasları İçişleri Bakanlığının 27 Nisan 2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelgesiyle belirlenmiş ve bu dönemde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevliler tespit edilmiştir” denildi.

“Çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021
Karar şöyle; “İçişleri Bakanlığının 29 Nisan 2021 tarihli ve 7705 sayılı Genelgesi ile de muafiyet kapsamında bulunan işkollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin kötüye kullanımının suiistimal edilmesini önlemek amacıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf işyerlerinde görevli kişilere ebaşvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi veya manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri yetkilisince imzalanıp onaylanan “çalışma izni görev belgesi formunu” alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğu getirilmiştir. İçişleri Bakanlığının 02 Mayıs 2021 tarihli ve 7815 sayılı Genelgesiyle ise manuel doldurularak düzenlenen “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır ve tüm bu hususlar İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları ile uygulamaya geçirilmiştir.

İçişleri Bakanlığının 07 Mayıs 2021 tarihli ve 8047 sayılı “Görev Belgesi Süresinin Uzatılması” konulu yazısı ile; gelinen aşamada, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan kişiler tarafından ebaşvuru sistemi üzerinden yapılan başvurular kapsamında, gerekli sorgulamaların yapılarak 07 Mayıs 2021 Cuma günü itibariyle 9.5 milyona yakın başvuru neticelendirildiği ve ilgili vatandaşlarımız için muafiyet nedeni, güzergahı ve zamanı ile kısıtlı olacak şekilde çalışma izni görev belgesi düzenlendiği, Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumların olabildiği bildirilmiş olup, bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda;

İçişleri Bakanlığının 07.05.2021 tarihli ve 8047 sayılı “Görev Belgesi Süresinin Uzatılması” konulu yazısına istinaden; Sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik v e lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için örneği Ek’te yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

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