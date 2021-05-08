Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket şampiyonluk kupasını aldı Türkiye Basketbol Lig’inde şampiyon Denizli Basket oldu

Türkiye Basketbol Liginde son hafta mücadelesinde ligi şampiyon olarak tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basketbol, deplasmanda karşılaştığı GCT Düzce’yi 73102 mağlup etti. Maç sonunda şampiyonluk kupasını Denizli Basket, törenle aldı.





Türkiye Basketbol Liginde (TBL) son hafta mücadelesinde ligi şampiyon tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basketbol, GCT Düzce deplasmanından galip gelerek ligi noktaladı. Düzce’yi 73102 mağlup eden Denizli Basket maç sonunda törenle şampiyonluk kupasını aldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a kupayı armağan eden temsilci sevinç yaşadı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk çeyrekte Azizcan ile etkili olan Düzce, ilk çeyreği 2317 önde kapattı. 2. çeyreğe de iyi başlayan ev sahibi ekip 3 dakika içinde farkı 14’e çıkararak 3319 yaptı. Hakan Yapar ile oyuna tutunan Denizli Basket, Mustafa ve Çağan ikilisinden de gelen katkıyla devre sonunda farkı tek hanelere çekerek 4738 yaptı. 3. çeyrekte ev sahibi 3 dakika içinde farkı 15’e çıktı. Bu andan itibaren ise oyun tamamen tersine döndü. Denizli Basket oyuncularından Hakan Yapar’ın liderliğinde 4 dakika içinde 182’lik seri yapan konuk ekip öne geçerek 5960 yaptı ve final periyoduna da üstün giren taraf olarak 6266 tamamladı. Son çeyreğin başında skor 6468 iken, üçlüklerle oyuna damga vurup 220 seri yapan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket bitime 4 dakika kala skoru 6490’a getirdi. Maçtan da galip ayrılan taraf olarak son maçta 73102 galip geldi.



Maçın ardından şampiyonluğunu kutlayan Denizli Basket, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile sevinçlerini paylaştılar. Şampiyon olarak ligi tamamlayan Denizli Basket, artık yeni sezonda ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek.

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