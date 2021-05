Oğuz Boyu Türkleri’nin geleneği Çal'da devam ettirildi Hıdrellez ve Mırtlak keşkeğine korona bile engel olamadı

Denizli’nin Çal ilçesinde yüzyıllardır düzenlenen Mırtlak etkinliği ile Hıdrellez kutlaması, bu yıl da salgın hastalık nedeniyle geniş kapsamlı yapılamadı. Çal Belediyesi kazanlarda keşkekleri pişirerek korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerine kadar servis yaparak Hıdrellez ve Mırtlak etkinliği böyle düzenlendi.





Çal ilçesi Akkent Mahallesinde yüzyıllardır düzenlenen Mırtlak etkinliği ile Hıdrellez kutlaması, bu yıl da salgın hastalık nedeniyle gerçekleştirilemedi. Ancak Çal Belediyesi, kazanlar dolusu keşkeği pişirip, vatandaşların evlerine kadar servis yaparak, salgın hastalık ortamında bile Hıdrellez ve Mırtlak keşkeğini vatandaşlara ulaştırdı. Tarihçilere göre 7’nci yüzyılda Orta Asya’da Balkan ülkeleri, ardından Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, İran, Irak, Kısır ve Suriye’ye yayılan Oğuz Boylarının geleneği Çal ilçesinde yaşatılıyor. Mırtlak etkinliği yüzyıllardır Akkent mahallesinde yaşatılırken, zamanla Mırtlak etkinliği, Hıdrellez kutlamasıyla birleştirildi. Korona virüs nedeniyle bu yıl Ahmet Hoca Türbesi ziyaret edilemezken, vatandaşlar toplanamadı. Çal Belediyesi, 10 kazan keşkek pişirerek, kapalı kaplara konuldu. Zabıta ekipleri, her evin kapısını çalarak yüzyıllardır dağıtılan keşkeği salgın hastalık ortamında da tedbirlerle vatandaşlara ulaştırdı.



“Başlıca görevlerimizden biri tarihimize sahip çıkmaktır”

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, korona virüs salgınına rağmen Mırtlak etkinliği ile Hıdrellez kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Vatandaşların Hıdrellez Bayramı’nı kutlayan Başkan Akcan; “Yüzyıllardan bu yana Ahmet Hoca Türbesi’nin yanında toplanan insanlarımız Mırtlak etkinliğini düzenlemiş, Hıdrellez’i karşılamış. Türbeye gelen vatandaşlara yüzyıllarca yemek ikramı yapılmış. Türkler’in ata sporu olan at yarışları düzenleniyordu. Salgın hastalık nedeniyle at yarışları düzenleyemedik, vatandaşları toplayamadık. Geleneğin devam etmesi adına biz de kazanlarda keşkek pişirip vatandaşların evlerine giderek ulaştırdık. Mırtlak etkinliği ilelebet yaşatılması gereken manevi bir etkinliktir. Oğuz Boyları’ndan günümüze kadar gelen bu kültüre sahip çıkan ve yaşatan Akkentli hemşehrilerimi bir kez daha kutluyorum. Bizim de başlıca görevlerimizden biri tarihimize sahip çıkmaktır” diye konuştu.

