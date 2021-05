Şehit ve gazilerin emanetleri unutulmadı

Pamukkale Belediyesi, anneler gününde bu cennet vatan için canını seve seve veren şehitlerimiz ve gazilerimizin kıymetli emanetleri olan annelerin yanında oldu. Pamukkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personelleri şehit ve gazilerin annelerine bu özel günde hediyeler vererek yüzlerini güldürdü.



Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü olarak kutlanıyor. Pamukkale Belediyesi bu özel günde vatan için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimiz ve malul gazilerin annelerini unutmadı. Denizli’deki şehit ve malul gazilerin ailelerini tek tek ziyaret eden ekipler şehitlerin emanetleri olan annelere çeşitli hediyeler vererek yüzlerini güldürmeye çalıştı.



Başkan Örki şehit ailelerini ziyaret etti

2015 yılında terhisine 2 gün kala bindiği helikoptere düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Ulaştırma Er Doğan Acar’ın Akhan’daki evinde giden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, şehidimizin emaneti olan annesi Fatma ve babası Mehmet Acar’ı ziyaret ederek, annesinin anneler gününü kutladı. 2020 yılında Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı’nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman’ın Aktepe Mahallesi’nde yaşayan annesi Gülseren, babası Suat Akman’ı da ziyaret eden Başkan Örki, içinde çeşitli hediyeler bulunan anneler günü hediyesini kendilerine teslim etti. Başkan Örki, 2018 yılında Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki karakolda nöbet sırasında yüksekten düşerek şehit olan özel harekat polisi Mehmet Ali Doğan’ın Fatih mahallesindeki baba evinde baba Ahmet ve anne Sündüz Doğan’ı ziyaret ederek, annesinin anneler gününü kutladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü olarak kutlandığını ifade ederek, “Biz bu anneler gününde canlarını bu cennet vatan için feda eden kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin annelerinin yanında olmak istedik. Onların bu günde yüzlerine bir tebessüm sebebi olmak istedik. Denizli’deki tüm şehit ve malul gazilerin anneleri ya da eşlerine anneler günü hediyelerimizi ulaştırdık. Bu vesile ile vatan için can veren şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize de şifalar diliyorum. Başta şehit anneleri olmak üzere, tüm annelerin de anneler gününü canı yürekten kutlarım” dedi.

