Denizli savaş tarihini ölümsüzleştirdi Denizli’nin savaşlarını dev tuvallere yağlı boyayla çizdi

Ressam Orhun Kara, Denizli tarihinde önemli paya sahip savaşları 4 ay üzerinde çalışarak 18 dev tuale yağlı boya ile resmetti. Sanatçı yaptığı resimleri pandemi yasaklarından sonra açacağı sergide sanatseverlerle buluşturacağını belirtti.



Denizli’de 49 yaşındaki ressam Orhun Kara, tarih hocalarıyla görüştükten sonra, kent tarihinde önemli role sahip savaşları dev tuvallere yağlı boya ile çizip resmetti. Dört ayda 18 dev tuvale savaş resimlerini çizen Ressam Kara, yaptığı resimleri pandemi yasaklarının ortadan kalkmasının ardından açacağı sergide sanatseverle buluşturacak.



Tarih kitaplarında savaşların ayrıntılı anlatıldığını ancak savaşı anlatan resimlerin bulunmadığına dikkat çeken Kara, çizdiği savaş resimleriyle bu açığı da kapatmış olduğunu belirtti. Yaptığı 18 dev tablonun toplam uzunluğunun 50 metreyi bulduğunu ifade eden Ressam Orhun Kara, “Genelde resimlerimde, savaş resimlerini tercih ediyorum. Buradaki çalışmalarımda yaklaşık 18 resmi dört ayda yaptım. Buradaki resimler Denizli’nin tarihini anlatmaktadır. Bu resimler devasa yaklaşık boyutları iki metreye üç metre hepsini toplasam yaklaşık 50 metre yer kapladığını düşünüyorum. Savaş resimleri yapmaktaki amacım gelecek nesillere bir şeyler anlatabilmek. Ecdadımızı tanımak, tanıtmak. Atatürk’ün söylediği gibi ‘Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başarmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Bu sözden yola çıkarak çalışmalarıma bu şekilde yön verdim" dedi.



Denizli tarihinin önemli savaşlarını konu olarak seçtiğini kaydeden Kara, "Denizli’nin tarihinde önemli olan savaşları resmettim özellikle Miryekeferon Savaşı, Kazıkbeli Savaşı bunlar tarihimizde çok büyük rol oynamışlardır. Yiğitlerin harman olduğu yer olarak düşünüyorum Denizli’yi. Bunun yanı sıra Servergazi, Mehmetgazi, bunların savaşlarını resmettim. Ondan sonra Denizli’de Avşar Beyi olsun, Karasungur olsun, Ahi Sinan olsun, Mehmet Gazi olsun, milli mücadelemizde Müftü Ahmet Hulusi olsun, bu tür resimler yaptım. Bu çalışmalarız yaparken tarih hocalarımızdan dönemin kılık kıyafetiyle ilgili bilgi aldım. Birde tarih kitaplarında tam anlamıyla savaşları anlatan resimler yok. Bu resimlerle o açığı kapatmış olduk. İnşallah pandemiden sonra da bu resimlerle sergi açmayı düşünüyorum. Bu resimlerle sanatseverleri buluşturacağım” diye konuştu.

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