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Pandemi kurallarına uymayan 30 kişiye 27 bin TL ceza Denizli’de bir haftada 27 bin TL cezai işlem uygulandı

İHA

Pandemi kurallarına uymayan 30 kişiye 27 bin TL ceza Denizli’de bir haftada 27 bin TL cezai işlem uygulandı

Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 30 vatandaşa 27 bin TL ceza kesildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 03 ile 09 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 14 kişiye 12 bin 600 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye ise 14 bin 400 TL para cezası kesildi.
Son bir hafta içerisinde toplamda 30 kişiye 27 bin TL para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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