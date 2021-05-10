Hırsızlar çaldıkları zeytinyağı ile birlikte yakalandı Denizli’de son bir haftada 45 kişi tutuklandı Denizli’de 525 farklı asayiş olayında 354 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 21 bin 251 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 89 kişi yakalanırken, 525 farklı asayiş olayında ise 354 şüpheli gözaltına alındı.



Denizli’de polis ekipleri tarafından 3 ile 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 21 bin 251 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 89 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 76 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yapılan çalışmalarda, 3 adet tabanca , 9 adet fişek, 1 adet havalı tabanca, 2 adet bıçak, 2 adet çalıntı motosiklet, 7 kilogram çalıntı bakır kablo, 5 litre çalıntı zeytinyağı, dolandırıcılık olayında kullanılan 5 adet Ata altın, 1 adet 2.5’luk tam altın, 7 adet Ata tek altın, 16 adet çeyrek altın ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 235 TL para ele geçirildi.



Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 525 farklı asayiş olayında ise 354 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

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