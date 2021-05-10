Denizli’de kaçak tütün ürünü satıcılarına operasyon: 2 gözaltı

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Denizli’de tütün ürünü kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Onlarca kaçak ürün ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri tütün ürünü kaçakçılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 2 şüphelinin yanı sıra bin 600 makaron, 5 bin 200 dolma sigara, 114 adet kaçak sigara ele geçirildi.

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