FETÖ firarisi 2 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri FETÖ silahlı terör örgütüne üye iki kişiyi yakalamak için inceleme başlattı. Örgüte üye olma suçundan 1’i 6 yıl 8 ay diğeri ise 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şahıs gözaltına alındı. Daha sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.