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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig´in 41'inci haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray, Denizli'ye geldi. Saat 19.00´da Çardak Havalimanı´na inen sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Kolombiyalı forvet Radamel Falcao kafilede yer almadı. Tedavisi süren golcü Mohamed ise Denizli´ye getirildi. Mısırlı oyuncunun yarın saat 20.30´da Atatürk Stadı´nda oynanacak müsabakada forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Pandemi koşulları nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlar kafileyi karşılayamadı. Galatasaray, geniş güvenlik önlemleri altında takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti.

Galatasaray´ın Denizlispor maçı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli"GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Futbolcuların ve teknik heyetin otobüse binmesi

-Otobüsün hareket etmesi

DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-05-10 19:22:01



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