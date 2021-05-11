Tartıştığı kocasını bıçakladı



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Hilmi Ş. (52), tartıştığı eşi Leyla Ş. (48) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hilmi Ş. tedaviye alınırken, Leyla Ş. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Değirmenönü Mahallesi 1426 Sokak'ta meydana geldi. Hilmi Ş., eşi Leyla Ş. ile bilinmeyen nedenle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Leyla Ş., iddiaya göre, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Hilmi Ş.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hilmi Ş., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Leyla Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2021-05-11 00:29:52



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