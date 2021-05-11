Magandalar tarlasında çalışan çiftçiyi vurdu

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– Denizli’nin Kale ilçesinde, tarlasında çalışırken rastgele açılan ateşin hedefi olan çiftçi ağır yaralandı.

Olay, Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; henüz kaynağı tespit edilemeyen bir tüfekten çıkan saçmalar, tarlasında çalışmakta olan 40 yaşındaki çiftçi Bülent Sungur’a isabet etti. Başına giren saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Sungur, ambulansla hastaneye sevk edildi. Sungur’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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