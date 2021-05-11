Büyükşehir bayram nöbetine hazır Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için nöbetçi ekipler oluşturdu

Denizlililerin rahat ve huzur içinde bayram tatilini geçirebilmeleri için tüm tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için nöbetçi ekipler oluşturdu.



Korona virüs (Covid19) nedeni ile hayata geçirilen tam kapanma döneminde vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili için de nöbetçi ekipler oluşturdu. Ramazan Bayramı tatilinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, acil ihtiyacı bulunan vatandaşlar taleplerini Alo 153 telefon hattına iletebilecek. Özellikle evinden çıkamayan kronik hastalar, yaşlılar ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından öncelikli olarak karşılanacak.



Belediyecilik hizmetlerinde aksama yaşanmayacak

Bunun yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi belediyecilik hizmetlerini oluşturduğu nöbetçi ekiplerle sürdürülecek. Büyükşehir'in 112 İtfaiye, 188 Cenaze, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) 185 Çağrı Merkezi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve diğer ilgili birimlerin hizmetleri kesintisiz bir şekilde nöbetçi ekiplerle devam ettirilecek.



Sokak hayvanları unutulmuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi bu süreçte sokak hayvanlarının da mağdur olmaması için tedbir aldı. Büyükşehir Belediyesi, can dostların mama ve su ihtiyaçlarını da nöbetçi ekiplerle karşılayacak. Sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere mama bırakılacak, su kapları ise düzenli olarak kontrol edilecek.

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