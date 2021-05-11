Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organı umut oldu

Denizli’de geçirdiği beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen 84 yaşındaki hasta, Özel Egekent Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla organ bağışlayarak, nakil bekleyen hastalara umut oldu.



5 nisan tarihinde beyin kanaması tanısıyla Denizli Özel Egekent Hastanesi’nde tedavi altına alınan 84 yaşındaki Zeynep Semerci’nin, yoğun bakımda süren tedavisinin ardından beyin ölümü gerçekleşti. Özel Egekent Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Peker ve Organ Nakli Birimi tarafından hastanın ailesi ile yapılan görüşme sonucunda Semerci’nin organlarının bağışlanmasına karar verildi. Gerçekleştirilen operasyonun ardından Semerci’nin uygun bulunan karaciğer organı nakiledilmek üzere Ege Üniversitesi’ne gönderildi.



“Nakil hastalara umut oldukları için minnettarız”

Denizli Özel Egekent Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Peker, tüm çabalara rağmen hayatını kaybeden Zeynep Semerci’nin ailesine başsağlığı dileyerek, organ bağışı konusundaki duyarlılıklarından ötürü teşekkür ettiğini belirtti. Uzm. Dr. Peker; “Ülkece zor bir dönemden geçiyoruz. Bizler sağlık çalışanları olarak bu zorlu dönemde tüm özveri ve emeğimizle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu dönemde böyle umut verici projelerde yer almak bizleri çok mutlu kılıyor. Organ naklinin, bizim için, hastanemiz ve şehrimiz açısından son derece önemli bir olay olduğunu düşünüyorum. Acılarını bir kenara bırakıp nakil bekleyen hastalara umut olan saygıdeğer aile başta olmak üzere, emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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