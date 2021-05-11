Vali Atik; "Engellilerin ellerinden tutup, gönüllerine dokunmalıyız”

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 1016 Mayıs “Engelliler Haftası” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Atik; “Tüm engellerin kalplerden arındığı bir dünya olmasını temenni eder, tüm engelli kardeşlerimin ‘Engelliler Haftasını’ kutlar, kıymetli aileleriyle sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşam dilerim” dedi.



Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 1016 Mayıs “Engelliler Haftası” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Ali Fuat Atik yayımladığı mesaj ise şöyle; “İnsan yaşamının olağan durumlarından olan engellilik, önlenmesi, etkilerinin asgari düzeye indirgenmesi, onların eğitimi, istihdamı gibi sorumluluklarımızı beraberinde getirir. Ülkemizde de özel gereksinime ihtiyacı olan vatandaşlarımızın eşit şartlar altında yaşam sürdürebilmeleri adına sağlıktan eğitime, sosyal yaşamdan istihdama kadar çeşitli alanlarda çalışmalar yürütülmekte ve hayat standartlarının daha da iyileştirilmesi için çalışılmaktadır. Bu çalışmalar sosyal devlet ilkesinin bir gereği olmakla birlikte ahlaki ve vicdani bir vazifedir.

Bizler sadece belirli gün ve haftalarda değil toplum olarak sorumluluğumuz gereği yaşamın her alanında özel gereksinimli bireylerimize yardımcı olmalı, onların sorunlarını kendi sorunlarımız gibi görüp, bu sorunların çözümü için çaba harcamalıyız” diye konuştu.



“Her zaman onların ellerinden tutup gönüllerine dokunmalıyız”

Vali Atik; “Özel gereksinimli bireylerimizin içinde bulundukları durumu, bir kusur olarak görmemeli her zaman onların ellerinden tutup gönüllerine dokunmalıyız. Fırsat verildiğinde kendi azim ve kararlılıklarıyla sporda, sanatta ve diğer tüm alanlarda bireysel veya uluslararası çapta göğsümüzü kabartan özel gereksinimli bireylerimizle, toplum olarak el ele verdiğimizde hep birlikte mutlu ve yaşanabilir bir dünyaya sahip olabiliriz. ‘Engelliler Haftası’ münasebetiyle, tüm engellerin kalplerden arındığı bir dünya olmasını temenni eder, tüm engelli kardeşlerimin ‘Engelliler Haftasını’ kutlar, kıymetli aileleriyle sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşam dilerim” ifadelerini kullandı.

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