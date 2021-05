DTO Başkanı Erdoğan; "Huzur içinde geçireceğimiz bir bayram diliyorum"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizlililer’in Ramazan Bayramı’nı kutladı. Başkan Erdoğan, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim. Dikkatli olur ve kurallara uyarsak, birbirimize daha çabuk kavuşuruz. Sevdiklerimizle, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmemizi diliyorum" dedi.



DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda; “Değerli hemşehrilerimiz, tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi ve salgınla mücadele kısıtlamaları altında, zor günlerden geçiyoruz. Her ne kadar birbirimizden uzak kalsak, eskisi gibi sarılıp tokalaşıp kucaklaşamasak da bayram sevincini doyasıya yaşayabilmek için elimizden geleni yapmalıyız. Kısıtlamalara harfiyen uymalı; maske, mesafe ve hijyen kurallarından ödün vermemeliyiz. Her şeyin başı sağlık; alınan kararlar, hepimizin can sağlığı için. Denizli Ticaret Odası olarak biz bu dönemde her türlü imkanımızı seferber ettik… İnsanımızın düzenli sağlık hizmeti alması da olmak üzere, iş yerlerimizin mümkün mertebe açık kalması ve ekonomimizin çarklarının dönmesi için mücadele verdik; veriyoruz. Sağlık teşkilatımıza hayırseverlerimizin katkılarıyla destek sağladık. Gerekli izin ve tedbirleri alarak, sektörlerimizin ayakta kalmasını sağlamaya çalıştık. Bize ulaşan her türlü ihtiyaç, talep ve beklentiyi, Cumhurbaşkanımızdan bakanlarımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile valimiz ve milletvekillerimize kadar ilgili her yere anında ilettik; çözüm aradık. Bunların yüzde 90’ından fazlasında da kısa zamanda çözüme ulaştık. İlgi gösteren, destek veren ve katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsak insanımız için; sizlerin daha iyi bir ortamda yaşaması için! Ramazan Bayramı’na da işte bu duygu ve düşüncelerle ulaştık. Çok daha güzel günlere vesile olmasını umduğum bu arada dinlendikten ve güç topladıktan sonra, yine aynı heyecan, azim ve istekle işimize dört elle sarılalım! Unutmayalım; yarınlar bizim. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, küçüklerimizin gözlerinden büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Sevdiklerimizle canı gönülden, huzur içinde geçireceğimiz bir bayram diliyorum. Kurallara uyalım; esnafımızı koruyalım. Kurallara uyalım; Denizli’mizi koruyalım. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

