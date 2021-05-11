Tarlada çalışan çiftçiye pusu kuran şüpheli tutuklandı

Denizli’nin Kale ilçesinde tarlasında çalışırken pusuya düşürdüğü çiftçiyi ağır yaralanan ve yakalanmamak için yalancı tanık bulan şüpheli tutuklandı.



Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde yaşayan Bülent Sungur (40) ile aralarında geçmişe bağlı husumet bulunan Halil Ç. (38), 45 gündür yaptığı takibin ardından Bülent Sungur’u öldürmek için hazırladığı planını bugün hayata geçirdi. Bülent Sungur’u tütün dikmek için gittiği tarlasına kadar takip eden Halil Ç., ormanlık alandan av tüfeğiyle Sungur’a ateş etti. Husumetlisinin kanlar içinde yere yığıldığını gören şüpheli, suç aletini ormanlık alana gizleyerek kendisine ait dükkana giderek hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti.



Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Bülent Sungur ambulansla hastaneye sevk edildi. Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek araştırması sonucu Bülent Sungur’a ormanlık alandan ateş eden şüphelinin Halil Ç. (38) olduğu tespit edildi. Dün akşam saatlerinde sakladığı akrabasının evinde gözaltına alınan Halil Ç., suçlamaları ret ederek, olay sırasında başka yerde olduğunu ispatlamak için 2 arkadaşından yalan tanıklık etmelerini istedi.



Sabaha kadar sorgusu devam eden Halil Ç., yapılan çapraz sorguda suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Olay sonrası saklanan av tüfeği ise, şüphelinin JASAT’a yer göstermesi sonucu arazide bulundu. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Ç., ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.