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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 41. haftasında Denizlispor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray’ın 20 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Muhammet’in hatalı pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Arda’nın sağ köşeye plase vuruşunda kaleci ellerinin ucuyla topu son anda kornere gönderdi.
5. dakikada Recep Niyaz’ın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu önünde bulan Hasan’ın yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
22. dakikada Galatasaray’ın kullandığı köşe vuruşunda boşa çıkan kalecinin arkasında bulunan Halil Dervişoğlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hakem faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etse de VAR incelmesinin ardından gol verildi. 01
34. dakikada Muhammet’in Babel’e ceza sahasının içerisinde faul yapması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.
35. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Babel, meşin yuvarlağı sağ köşede ağlarla buluşturdu. 02
42. dakikada Arda’nın yaptığı ortada Halil'in kafa vuruşunda top Sakıb'ın eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada Emre Akbaba’nın penaltı vuruşunu kaleci Abdülkadir ayaklarıyla çeldi.

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Mustafa Savranlar xx, Özgür Ertem xx
Denizlispor: Abdülkadir xx, Hasan x, Leismann xx, Muhammet xx, Sakıb xx, Recep xxx, Murawski xx, Diskerud xx, Ali Yavuz x, Tusha xx, Rodellaga xx
Yedekler: Hüseyin, Emirhan, Görkem, Özgür, Mehmet Ali, Ferhat, Dossevi, Mesanovic
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Donk x, Marcao xx, Saracchi xx, Taylan xx, Gedson Fernandes xx, Emre Akbaba xx, Arda xx, Babel xx, Halil xx
Yedekler: Okan, Şener, Ömer, Linnes, Luyindama, Feghouli, Emre Kılınç, Onyekuru, Oğulcan, Kerem, Mostafa Mohamed
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Halil Dervişoğlu (dk. 22), Babel (dk. 35 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Sakıb, Rodallega, Murawski (Denizlispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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