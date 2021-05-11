Yukatel Denizlispor - Galatasaray: 1-4

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yukatel Denizlispor - Galatasaray: 1-4

DHA

Yukatel Denizlispor - Galatasaray: 1-4


Onur ATIŞ Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Özgür Ertem (xx), Mustafa Savranlar (xx)
YUKATEL DENİZLİSPOR: Abdülkadir (xx)Hasan (xx), Muhammet (x) (Dk. 75 Özgür x), Leismann (xx), Sakıb (x) (Dk. 75 Görkem x), Ali Yavuz (x) (Dk. 61 Dossevi x), Murawski (x), Recep (xx) (Dk. 75 Mesanovic x), Tusha (x) (Dk. 46 Emirhan x), Diskerud (x), Rodallega (x)
GALATASARAY: Muslera (xxx)-Yedlin (xx) Marcao (xxx), Donk (xxx) Saracchi (xx), Taylan (xx) (Dk. 80 Ömer x), Fernandes (xx), Emre Akbaba (xx) (Dk. 57 Mohamed xxx), Arda (xx) (Dk. 57 Kerem x), Babel (xx) (Dk. 57 Onyekuru xx), Halil (xxx) (Dk. 70 Emre Kılınç x)
GOLLER: Dk. 61 Recep (Yukatel Denizlispor) Dk. 22 Halil, Dk. 35 Babel (Pen), Dk. 87, Dk. 88 Mostafa Mohamed (Pen) (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Sakıb, Rodallega, Murawski, Emirhan, Mesanovic (Yukatel Denizlispor)
KIRMIZI KART: RodallegaSÜPER Lig´de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Yukatel Denizlispor´u deplasmanda rahat geçti. Sarı-kırmızılılar, lider Beşiktaş´ın evinde Fatih Karagümrük´e ve ikinci Fenerbahçe´nin Sivasspor´a 2-1 yenildiği haftada, rakibini 4-1 yenerek puanları eşitleyerek son haftaya şampiyonluk yolunda büyük umutla girdi.
4´üncü dakikada maçın ilk tehlikeli atağı Galatasaray´dan geldi. Denizlisporlu stoper Muhammet´in hatalı pasında topu önünde bulan Arda ceza yayı gerisinden şutunu çekti. Kaleci Abdülkadir topu direk dibinden güçlükle kornere çeldi.
5´inci dakikada Recep´in pasında topla buluşan Hasan, ceza sahası içine girip sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Muslera´nın kurtardığı pozisyonda Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.
19´uncu dakikada Galatasaray savunmasına çarpan savunma arkasına yönelen topa hareketlenen Hasan, sol çaprazdan sert vurdu. Hasan´ın dar açıdan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera´dan döndü.
22´nci dakikada Fernandes´in kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Halil Dervişoğlu´nun yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu. Pozisyonda önce faul kararına hükmeden Hakem Abdülkadir Bitigen, daha sonra yaptığı VAR incelemesiyle golü geçerli saydı: 0-1.
32´nci dakikada Muhammet´in Babel ile ikili mücadelede topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Abdülkadir Bitigen penaltı kararına hükmetti. 35´inci dakikada penaltıyı kullanan Babel, topu ağlara yolladı: 0-2.
41´inci dakikada ceza sahasında Halil ile kafa topuna yükselen Sakıb topa elle müdahale etti. Pozisyonu VAR´da inceleyen Hakem Abdülkadir Bitigen, penaltı kararı verdi. 43´üncü dakikada topun başına geçen Emre Akbaba´nın kullandığı penaltı vuruşunu, kaleci Abdülkadir kurtarmayı başardı.  
53´üncü dakikada Arda´nın ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şut, az farkla yandan dışarı çıktı.
55´inci dakikada Arda´nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil´in vuruşunu kaleci Abdülkadir kurtardı.
61´inci dakikada Dossevi´nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Recep´in yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-2.
69´uncu dakikada sağ kanattan Yedlin´in ortasına ceza sahasında Mostafa Mohamed´in yaptığı kafa vuruşu, üstten auta çıktı.
73´üncü dakikada Muhammet´in sağ çaprazdan yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.
74´üncü dakikada Saracchi´nin sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Abdülkadir kurtardı. Savunma topu uzaklaştırdı.
80´inci dakikada Mostafa Mohamed´in savunma arkasına yolladığı uzun pasa hareketlenen ve topla buluşan Onyekuru´nun vuruşunu kaleci kurtardı.
81´inci dakikada Onyekuru, ceza sahasında Emirhan´ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 82´inci Mostafa Mohamed´in kullandığı penaltı atışını kaleci Abdülkadir kurtardı. Kaleci Abdülkadir, karşılaşmadaki ikinci penaltı atışında gole izin vermedi. Hakem, penaltı atışında kural ihlali olduğunu belirledi. Penaltıyı VAR´da izleyen hakem Bitigen, atışı tekrarlattı. Karara itiraz eden Hugo Rodallega, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
87´nci dakikada penaltı atışında ikinci kez topun başına geçen Mostafa Mohamed, topu filelerle buluşturdu: 1-3
88´inci dakikada gelişen hızlı atakta, Onyekuru´nun sağ kanattan pasında topla buluşan Mostafa Mohamed, topu filelere yolladı: 1-4.DHA-Spor Türkiye-Denizli
2021-05-11 22:31:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yukatel Denizlispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Yukatel Denizlispor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçından notlar
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçından notlar
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ...
Kısıtlamada mangal yakan 3 kafadar 5 hektar ormanı kül etti
YEREL HABERLER Kısıtlamada mangal yakan 3 kafadar 5 hektar ormanı ...
Denizli'de orman yangını 
YEREL HABERLER Denizli'de orman yangını 
İki noktaya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER İki noktaya sıçrayan orman yangını kontrol altına ...
Denizli’de İsrail zulmü STK’lar tarafından protesto edildi
YEREL HABERLER Denizli’de İsrail zulmü STK’lar tarafından protesto ...
Denizli’deki orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’deki orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına ...
İki noktada devam eden orman yangınına 4 helikopter ve 30 arazöz müdahale ediyor Çardak ilçesinde yangına müdahale devam ediyor
YEREL HABERLER İki noktada devam eden orman yangınına 4 helikopter ...
Kalp yetmezliği olan Osman, çadırda ölü bulundu
YEREL HABERLER Kalp yetmezliği olan Osman, çadırda ölü bulundu
Bayram öncesi ekmek yapan ailenin evi yangında küle döndü Ekmek pişirme esnasında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Bayram öncesi ekmek yapan ailenin evi yangında küle ...
Pandemi şifa deposu deve sütüne talebi artırdı
YEREL HABERLER Pandemi şifa deposu deve sütüne talebi artırdı
Ekmek yaparken ev ve saman deposu yandı 
YEREL HABERLER Ekmek yaparken ev ve saman deposu yandı 
Tarlada çalışan çiftçiye pusu kuran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tarlada çalışan çiftçiye pusu kuran şüpheli ...
Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla pusu kurduğu çiftçiyi tüfekle vurdu (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla pusu kurduğu ...
Denizli’de orman yangını
YEREL HABERLER Denizli’de orman yangını
Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla pusu kurduğu çiftçiyi tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla pusu kurduğu ...
DTO Başkanı Erdoğan; "Huzur içinde geçireceğimiz bir bayram diliyorum"
YEREL HABERLER DTO Başkanı Erdoğan; "Huzur içinde geçireceğimiz bir ...
Vali Atik; "Engellilerin ellerinden tutup, gönüllerine dokunmalıyız”
YEREL HABERLER Vali Atik; "Engellilerin ellerinden tutup, ...
Tütün eken çiftçiye pusu kurdu, yakalanmamak için yalancı şahit tuttu Tarlada çalışırken pusuya düşürülen çiftçi yaşam mücadelesi veriyor Çiftçiye pusu kuran şüpheli, yakalanmamak için arkadaşlarını yalancı şahit gösterdi
YEREL HABERLER Tütün eken çiftçiye pusu kurdu, yakalanmamak için ...
Başkan Örki’den Ramazan bayramı mesajı “Ramazan Bayramı’nda eski özlediğimiz günlerdeki gibi yaşamanın nasip olmasını diliyorum”
YEREL HABERLER Başkan Örki’den Ramazan bayramı mesajı “Ramazan ...
Başkan Doğan; "Bayramının Merkezefendi'mize ve Denizli'mize, bereket getirmesini diliyorum”
YEREL HABERLER Başkan Doğan; "Bayramının Merkezefendi'mize ve ...