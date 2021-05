Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçının ardından

Onur ATIŞ / DENİZLİ, (DHA)Süper Lig'de 41'inci hafta müsabakasında şampiyonluk adaylarından Galatasaray deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1 yendi. İki takımın teknik adamları maç bitiminde değerlendirmelerde bulundu.

TERİM: GALATASARAY'DA HER ZAMAN UMUT VARDIR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluk mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmediklerini söyledi. Terim, "Bu yolun sonunda şampiyon olmak önemli. Bu ihtimal yüzde kaç bilmiyorum. Vazgeçmeyen, inanan bir grubumuz var. Biz vazgeçmedik hiç. Allah da kalbimize göre verdi, inşallah sonunu da iyi getireceğiz. Şu an itibariyle sevenlerimizin dualarını, takdirini alıyoruz. Önce kazanmamız lazım, elimizden geleni yapacağız. Çok şükür bugünleri gördük. Haftalar önce söylenenler, yazılanlar halen aklımızda. Biz kaybettiğimizde değil vazgeçtiğimizde yeniliriz. Biz vazgeçmedik, ben vazgeçmedim, oyuncularım vazgeçmedi, taraftar vazgeçmedi. Galatasaray'da her zaman umut vardır" dedi.

Fatih Terim, Denizli deplasmanında rakip taraftarın çok olduğuna yönelik soruya ise şu cevabı verdi: "Bizim olduğumuz yerlerde tribünler hep kalabalıktı. Geçen hafta Ali Sami Yen'de de bizden fazla kalabalık vardı. Biz yolumuza devam ediyoruz. Az da olsak biz bize yeteriz. Bu maça amigolar mı girmiş bilemem. Onlara diyecek bir şey yok" yorumunu yaptı.

TANDOĞAN: ZORLU OLACAĞINI BİLİYORDUK

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan ise şanssız goller yediklerini söyledi. Ali Tandoğan, "Bu maçın çok zorlu olacağını biliyorduk. Şanssız bir gol yedik. Rakibin ilk 30 dakikada tempolu oynayacağını biliyorduk. Bugün 19 yaşındaki kalecimizi oynattık, penaltılar kurtardı. Gençlerimizle oynadık. Kadromda gidenler oldu, sakatlar vardı. Sol bekimizi sağ bek oynattık, garip garip işler yaptık. Her hoca iyi bir kadroyla sahaya çıkmak ister. Belli oyuncu grubunu kaybettik. Ama ben buranın ekmeğini yedim, yıllarca kaptanlığını yaptım. Son nefesimize kadar da bu camianın yanındayız" cümlelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

