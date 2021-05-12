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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli içme suyu isale hattı çalışmaları aralıksız devam ediyor

İHA

Denizli içme suyu isale hattı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 20032021 yılları arasında Denizli iline toplam 3 milyar 735 milyon 839 bin 149 TL yatırım yapıldı. 2026 yılı sonuna kadar 3 adet içme suyu tesisi tamamlanacak olup, toplamda 1 milyon 111 bin 967 kişi için yılda 34,84 milyon metreküp içme suyu temin edilecek.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada; “Denizli İçme Suyu İsale Hattı” projesi ile Denizli İl Merkezi, Honaz ilçesi, Kaklık, Menteşe, Dereçiftlik, Aşağıdere, Karateke, Emirazizli, Ovacık, Gürleyik, Kocabaş, Kızılyer, Salihağa, Ahmetli, Üzerlik, Tosunlar, Sığma, Şamlı ve Mahmutlu Mahalleleri olmak üzere toplam 19 adet yerleşim yerinin 2050 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı 2017 yılında işletmeye alınan Akbaş Barajı ve Pınarbaşı Kaynaklarından karşılanacaktır” dedi.

Denizli’ye memba kalitesinde içme suyu sağlanacağını kaydeden Yıldız, “Denizli içme suyu projesi ile Denizli ilimize menba kalitesinde içme ve kullanma suyu verilecektir. 60 kilometrelik Denizli İçme suyu İsale Hattı işinde bugüne kadar toplam 34 kilometre uzunluğunda bin 100 mm’lik çelik isale hattı borusu ile hat üzerinde yer alan 72 adet sanat yapısının betonarme imalatı ve 32 adet sanat yapısının mekanik imalatı tamamlanmıştır. Bugün itibariyle içme suyu isale hattı işinde yüzde 38 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ile Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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