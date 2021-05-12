Asırlık gelenek korona virüse yenilmedi

Denizli’nin Serinhisar ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi sakinleri asırlık gelenek Çörek Derme’yi korona virüse rağmen yine ayakta tuttu.

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda sokağa çıkamayan çocuklar için önceden hazırlanan içi şekerleme, kek, bisküvi, çikolata olan 400 poşet davul zurna eşliğinde ev ev dolaşılarak çörek derme etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında gidilen evlere 400 ekmek ve birer paket helva ikramı da yapıldı.



Serinhisar ilçesine bağlı Yüreğil, Yatağan ve Kocapınar Mahallelerinde yüz yıllardır yapılan çörek derme etkinliği bu yılda geçen yıl olduğu gibi korona virüs yasakları altında yapıldı. Görevliler tarafından bir gün önce hazırlanan poşetler, yasak nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların kapılarına gidilerek görevliler tarafından teslim edildi. Dağıtım yapan görevlilere davul zurna ekibi de eşlik etti. Mahalle sakinlerinden Hidayet Akın, çocuklarımızı sevindirmek, asırlardır süregelen bu geleneği virüs salgını sürecinde de devam ettirmek adına maddi manevi destek veren herkese teşekkür ettiklerini söyledi. Yüreğil Mahallesinde, hayırseverlerin destekleriyle toplanan ve içerisinde çikolata, şeker, kraker gibi yiyeceklerden oluşan 400 çörek torbasının dağıtıldığını anlatan Akın, “Mahallemizde yüz yıllardır yapılan ‘Çörek Derme’ etkinliğini korona virüs yasaklarında da görevlilerin yardımıyla yaptık. Bayram sevincimizi çocuklarımızla birlikte yaşadık. Bu geleneğin unutulmaması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatılması adına çok güzel oldu. Bizlere destek veren dostlarımızın, hemşerilerimizin kapısını çaldık, kime gittiysek az çok demedi 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun' dediler. Çörek derme torbalarıyla birlikte evlere 400 ekmek 200 paket helva dağıtımı da yaptık. Etkinliğimizde davul zurna ekibimizde bizi yalnız bırakmadı” dedi.

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