Denizli’de bayram namazı korona virüs tedbirleriyle kılındı Ramazan Bayramı kentte huşu içerisinde kılındı

Denizli’de Ramazan bayramı namazı korona virüs tedbirleri içerisinde fiziksel mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde kılındı. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasında bayram namazı kıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.



Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra Ramazan Bayramı namazı camilerde sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde kılındı. Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan Gazallı Cami'de hareketlilik erken saatlerde başladı. Caminin içerisi kısa sürede doldu. Diğer vatandaşlar kendi evlerinden getirdikleri seccadeler ile saf tuttu. Seccadelerini cami avlularına seren vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını eda etti. Kurallara uyularak namaz kılındığını ifade eden bir Hakkı Yavuz; "Geçen yıldan bu yana devam eden pandemi dolayısıyla bu sene de böyle oldu. Allah'ım kısa zamanda bu illeti, hastalığı def eder. İnşallah sabır ile metanetle kurallara uyduk. Namazımızı kıldık. Şimdi evlerimize gidiyoruz. Bu 4 günlük süreci de evlerimizde geçireceğiz. Ondan sonra da hayırlısı Allah'tan, tüm İslam aleminin bayramını kutlarım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.