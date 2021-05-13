Dünya Hemşireler Günü’nde sağlık çalışanlarına Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye hediye edildi Bin 512 adet Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı

Denizli’de Türkiye Gazetesi çalışanları, Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla pandeminin isimsiz kahramanları sağlık çalışanlarına Tam İlmihal Seadeti Ebediyye kitabını hediye etti.

Denizli’nin birçok ilçesinde ve kent merkezinde Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla bir grup gönüllü, vefat eden yakınları için her sene iftar yemeği verdiklerini ancak bu sene pandemi nedeniyle veremediklerini söyledi. Pandeminin bir diğer isimsiz kahramanları olan Türkiye Gazetesi çalışanları, Hakikat Kitapevinin yayımladığı kıymetli eser Tam İlmihal Seadeti Ebediyye kitabını sağlık çalışanlarına hediye etti. Sağlık çalışanları teşekkür ederek, en güzel hediyeyi aldıklarını dile getirdiler. Birçok noktada dağıtım gerçekleştirilirken, toplamda bin 512 adet kitap ücretsiz dağıtıldı.

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