Dünya Hemşireler Günü’nde sağlık çalışanlarına Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye hediye edildi Bin 512 adet Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Hemşireler Günü’nde sağlık çalışanlarına Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye hediye edildi Bin 512 adet Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı

İHA

Dünya Hemşireler Günü’nde sağlık çalışanlarına Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye hediye edildi Bin 512 adet Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı

Denizli’de Türkiye Gazetesi çalışanları, Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla pandeminin isimsiz kahramanları sağlık çalışanlarına Tam İlmihal Seadeti Ebediyye kitabını hediye etti.
Denizli’nin birçok ilçesinde ve kent merkezinde Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla bir grup gönüllü, vefat eden yakınları için her sene iftar yemeği verdiklerini ancak bu sene pandemi nedeniyle veremediklerini söyledi. Pandeminin bir diğer isimsiz kahramanları olan Türkiye Gazetesi çalışanları, Hakikat Kitapevinin yayımladığı kıymetli eser Tam İlmihal Seadeti Ebediyye kitabını sağlık çalışanlarına hediye etti. Sağlık çalışanları teşekkür ederek, en güzel hediyeyi aldıklarını dile getirdiler. Birçok noktada dağıtım gerçekleştirilirken, toplamda bin 512 adet kitap ücretsiz dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli Büyükşehir'den dolu dolu bayram programı Geleneksel Türk Tiyatrosunun önemli eserleri Denizlililer için hazırlandı
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir'den dolu dolu bayram ...
Ümmü kızın türküsü de kuraklığa yenildi
YEREL HABERLER Ümmü kızın türküsü de kuraklığa yenildi
Alkollü sürücünün minibüsü bahçeye devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün minibüsü bahçeye devrildi: 2 yaralı
Denizli’de bayram namazı korona virüs tedbirleriyle kılındı Ramazan Bayramı kentte huşu içerisinde kılındı
YEREL HABERLER Denizli’de bayram namazı korona virüs tedbirleriyle ...
Şampiyonların masörü
YEREL HABERLER Şampiyonların masörü
31 bin 535 sıcak iftar yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
YEREL HABERLER 31 bin 535 sıcak iftar yemeği ihtiyaç sahiplerine ...
Kaza yapan alkolü genci kurtarmak isterken gerçek ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kaza yapan alkolü genci kurtarmak isterken gerçek ...
Laza yapan alkolü genci kurtarmak isterken gerçek ortaya çıktı
YEREL HABERLER Laza yapan alkolü genci kurtarmak isterken gerçek ...
Denizli’de deprem
YEREL HABERLER Denizli’de deprem
Kınalı kuzulara bayram makyajı
YEREL HABERLER Kınalı kuzulara bayram makyajı
Asırlık gelenek korona virüse yenilmedi
YEREL HABERLER Asırlık gelenek korona virüse yenilmedi
Yolcu midibüsü yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yolcu midibüsü yangında kullanılamaz hale geldi
Denizli'deki orman yangını mangaldan çıkmış
YEREL HABERLER Denizli'deki orman yangını mangaldan çıkmış
Denizli’de konut satışları yüzde 115,4 arttı Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı Nisan ayı konut satış oranlarını açıkladı
YEREL HABERLER Denizli’de konut satışları yüzde 115,4 arttı Türkiye ...
Başkan Zolan; “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye, devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Zolan; “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını ...
Yolcu otobüsünden çıkan dumanların ardından, alev topuna döndü
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünden çıkan dumanların ardından, alev ...
Denizlispor'a Abdülkadir yetmedi
YEREL HABERLER Denizlispor'a Abdülkadir yetmedi
Çorapta sakladığı altın ve paraları dolandırıcılara kaptırdı
YEREL HABERLER Çorapta sakladığı altın ve paraları dolandırıcılara ...
Denizli içme suyu isale hattı çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Denizli içme suyu isale hattı çalışmaları aralıksız ...
Eski okul binasını kütüphane ve kurs merkezi yaptı
YEREL HABERLER Eski okul binasını kütüphane ve kurs merkezi yaptı
Denizli Büyükşehir tam kapanmayı fırsata çeviriyor 29 Ekim Bulvarı'nda 2 yeni kavşak düzenlemesi yapıldı
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir tam kapanmayı fırsata çeviriyor 29 ...
Vali Atik, “Bayramları, bayram yapan bu günlerin bize yaşattığı derin manevi duygulardır”
YEREL HABERLER Vali Atik, “Bayramları, bayram yapan bu günlerin bize ...
Yukatel Denizlispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Yusuf Günay: "Mayısların bizim olduğunu bir kez daha gördük" Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: "Buraya büyük inançla geldik"
YEREL HABERLER Yusuf Günay: "Mayısların bizim olduğunu bir kez daha ...