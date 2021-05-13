Başkan Arslan, vatandaşlarla tedbirler kapsamında bayramlaştı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan bayram namazını Kalınkoz Mahallesinde eda etmesinin ardından vatandaşlarla korona virüs tedbirleri kapsamında bayramlaştı. Başkan Arslan; “Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun. Daha güzel günlere kavuşmak için tedbiri elden bırakmıyoruz. İyi bayramlar” ifadelerini kullandı.



Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ramazan Bayramı namazını Kalınkoz Mahallesinde eda etti. Başkan Arslan sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak; “Ramazan Bayramı namazımızı Kalınkoz Mahallesi Merkez Camiinde pandemi tedbirleriyle eda ettiğimiz, bayram namazının ardından kıymetli hemşehrilerimizle bayramlaşıp hasbihal ettik. Ardından Çameli Ak Parti Yönetim Kurulu üyemiz Turay Kuru’nun evine, meclis üyemiz İdris Öz ile birlikte misafir olduk. Sabah kahvaltımızı yaptık, Turay Kuru ve ailesine misafirperverlikleri, kahvaltı için teşekkür ederiz. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun. Daha güzel günlere kavuşmak için tedbiri elden bırakmıyoruz. İyi bayramlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.